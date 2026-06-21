СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров

После атаки ВСУ на Керченский полуостров в Крыму возбуждено дело о теракте СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров

Москва21 июн Вести.По факту атаки вражеских беспилотников на Керченский полуостров в Крыму возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Украинские боевики атаковали полуостров и паромную переправу через Керченский пролив 21 июня, в воскресенье. В результате четыре человека погибли, не менее 28 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется.

В регионе открыта горячая линия.