Москва28 июлВести.Горячая линия для пострадавших открыта после атаки украинских беспилотников на Керчь. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.
Незадолго до этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил о 6 пострадавших мирных жителях, среди которых ребенок, в результате террористических действий ВСУ.
Контролируется соблюдение прав граждан после атаки на востоке Крыма… В прокуратуре республики продолжает работать горячая линия: тел. +7 978 986 50 76говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.