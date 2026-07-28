Горячая линия для пострадавших открыта после атаки дронов ВСУ на Керчь

Горячая линия для пострадавших открыта после атаки ВСУ на Керчь Горячая линия для пострадавших открыта после атаки дронов ВСУ на Керчь

Москва28 июл Вести.Горячая линия для пострадавших открыта после атаки украинских беспилотников на Керчь. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.

Незадолго до этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил о 6 пострадавших мирных жителях, среди которых ребенок, в результате террористических действий ВСУ.

Контролируется соблюдение прав граждан после атаки на востоке Крыма… В прокуратуре республики продолжает работать горячая линия: тел. +7 978 986 50 76 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.