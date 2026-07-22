Москва22 июлВести.Горячая линия для пострадавших при ударе ВСУ по многоэтажке в Ялте открыта в прокуратуре Крыма. Об этом республиканское надзорное ведомство сообщает в мессенджере MAX.
Ранее стало известно, что в результате ночной атаки БПЛА противника на жилой дом в Ялте пострадали 17 человек. Выгорели 7 квартир, частично разрушен фасад здания.
Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линияговорится в публикации
Для оперативного устранения последствий произошедшего обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами, проинформировали в прокуратуре Крыма.