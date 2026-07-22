В Ялте после удара БПЛА по многоэтажке эвакуировали 350 человек Журналист Курлаева: 350 жильцов эвакуировали из атакованного БПЛА дома в Ялте

Москва22 июл Вести.Из атакованного украинским беспилотником дома в Ялте эвакуировали 350 человек. Об этом сообщила помощник главы Республики Крым и журналист Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.

По ее данным, в результате удара БПЛА в многоэтажке начался пожар. Огонь тушили четыре часа, семь квартир выгорели.

Произошло частичное обрушение фасадной части. Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек пишет Курлаева

По последним данным, из-за атаки, произошедшей в ночь на среду, 22 июля, пострадали 17 мирных жителей. В Ялте открыли горячую линию для тех, кто столкнулся с последствиями удара.