В Севастополе после атаки БПЛА повреждены 66 жилых домов и 34 машины

Власти рассказали о последствиях атаки вражеских БПЛА на Севастополь В Севастополе после атаки БПЛА повреждены 66 жилых домов и 34 машины

Москва18 мая Вести.В результате массированной атаки украинских беспилотников на Севастополь в ночь на 17 мая повреждения получили 66 жилых домов и 34 машины. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский, передает ТАСС.

Выявлены повреждения различной степени тяжести в 21 многоквартирном доме, в 45 частных домовладениях — повреждены остекление, фасады дома, крыши... Повреждены 34 личных автомобиля, в одном случае зафиксировано повреждение общественного транспорта приводит агентство слова собеседника

Также повреждения зафиксированы на двух объектах системы энергоснабжения, обоим нанесен ущерб. Два пожара возникли после падения фрагментов дронов, их оперативно ликвидировали.

За ночь система ПВО уничтожила над городом по меньшей мере 25 БПЛА противника. Обошлось без жертв и пострадавших.