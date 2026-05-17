Специалисты восстанавливают ЛЭП в Севастополе после ночной атаки БПЛА

Москва17 мая Вести.В Севастополе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на высоковольтной линии, поврежденной осколками сбитого беспилотника. Об этом сообщила администрация города в мессенджере MAX.

Отмечается, что специалисты приступили к ликвидации последствий сразу после отмены воздушной тревоги. К настоящему моменту удалось обнаружить последний участок порыва.

Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь упавшими осколками от сбитого БПЛА была повреждена высоковольтная линия в нескольких местах. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после окончания тревоги говорится в публикации

На время аварийных работ без электричества остаются: частично поселок Любимовка, села Фруктовое и Мекензиевы горы. Для полного восстановления линии может потребоваться временное перераспределение электроэнергии.

Жители могут отслеживать информацию об отключениях на сайте "Севастопольэнерго" и в социальных сетях.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что минувшей ночью над городом сбили 25 беспилотников. Фрагменты одного из них повредили ЛЭП, что привело к перебоям с электричеством.