Москва17 маяВести.В Севастополе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на высоковольтной линии, поврежденной осколками сбитого беспилотника. Об этом сообщила администрация города в мессенджере MAX.
Отмечается, что специалисты приступили к ликвидации последствий сразу после отмены воздушной тревоги. К настоящему моменту удалось обнаружить последний участок порыва.
Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь упавшими осколками от сбитого БПЛА была повреждена высоковольтная линия в нескольких местах. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после окончания тревогиговорится в публикации
На время аварийных работ без электричества остаются: частично поселок Любимовка, села Фруктовое и Мекензиевы горы. Для полного восстановления линии может потребоваться временное перераспределение электроэнергии.
Жители могут отслеживать информацию об отключениях на сайте "Севастопольэнерго" и в социальных сетях.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что минувшей ночью над городом сбили 25 беспилотников. Фрагменты одного из них повредили ЛЭП, что привело к перебоям с электричеством.