Один человек ранен в Севастополе после падения обломков БПЛА на больницу

В Севастополе обломки БПЛА попали в больницу, один человек ранен Один человек ранен в Севастополе после падения обломков БПЛА на больницу

Москва26 апр Вести.В Севастополе в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов получил ранения один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбито 16 воздушных целей над разными районами города. В первой городской больнице обломки БПЛА попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения уточнил он в своем Telegram-канале

В то же время части сбитого беспилотника упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия. "Возможна задержка пригородных поездов. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги", - отметил Развожаев.

Ночью 26 апреля силы ПВО сбили над Черным морем и Севастополем 47 украинских БПЛА. В результате атаки один мирный житель погиб и еще трое получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.