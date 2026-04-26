Развожаев: один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА в Севастополе

В Севастополе при атаке беспилотников ВСУ погиб мужчина, трое горожан ранены Развожаев: один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА в Севастополе

Москва26 апр Вести.В Севастополе в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) один человек и погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но, к сожалению, спасти его не удалось уточнил губернатор в своем Telegram-канале

В то же время, согласно предварительным данным, пострадали еще трое человек. "Пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения, травмы средней тяжести. И молодой парень в районе Хрюкина", — отметил Развожаев.

По его словам, в городе повреждена гражданская инфраструктура. Силами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализованы в общей сложности 43 БПЛА.