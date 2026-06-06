Два человека получили ранения при атаке БПЛА на Севастополь

В Севастополе два человека пострадали при атаке БПЛА Два человека получили ранения при атаке БПЛА на Севастополь

Москва6 июн Вести.Мужчина и женщина пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь – у них диагностированы легкие осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его данным, всего над городом были уничтожены 16 беспилотников.

Всего было сбито 16 БПЛА в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения легкой степени написал глава Севастополя

Он добавил, что в четырех многоквартирных домах были разбиты несколько окон. В районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе в нескольких точках из-за обломков было зафиксировано возгорание травы, которое оперативно потушили.