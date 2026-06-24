Развожаев: во время атаки ВСУ на Севастополь ранены два человека

Два человека ранены при атаках БПЛА в Севастополе, повреждены дома Развожаев: во время атаки ВСУ на Севастополь ранены два человека

Москва24 июн Вести.Два человека пострадали во время отражения атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ, во время которой было уничтожено 70 БПЛА противника.

Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха сказано в сообщении

Также обломки сбитых дронов повредили несколько многоквартирных и семь частных домов. Люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов, зафиксированы локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады зданий.