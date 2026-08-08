В Севастополе с утра отразили две атаки ВСУ - сбито 35 беспилотников

В Севастополе в ходе двух атак ВСУ сбиты 35 беспилотников В Севастополе с утра отразили две атаки ВСУ - сбито 35 беспилотников

Москва8 авг Вести.В Севастополе силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы отразили две атаки Вооруженных сил Украины с утра. Всего за это время ликвидировано 35 дронов – преимущественно над акваторией и вдали от берега. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы с утра отразили две атаки ВСУ. Сбито 35 БПЛА написал Михаил Развожаев

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

В городе зафиксированы точечные мелкие повреждения: в Балаклавском, Гагаринском районах и на Северной стороне разбиты окна в многоквартирных домах. Также пострадали 10 частных домовладений.

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА к ним нельзя подходить - необходимо сразу звонить по номеру 112. Развожаев призвал горожан доверять только официальной информации.