В Севастополе при атаке БПЛА повреждены 10 многоэтажек и 5 частных домов

Развожаев: после ночной атаки ВСУ в Севастополе повреждены 15 домов и 4 машины В Севастополе при атаке БПЛА повреждены 10 многоэтажек и 5 частных домов

Москва11 июн Вести.Минувшей ночью в Севастополе отражали две массированные атаки дронов ВСУ. Силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы сбили 33 беспилотника. В результате падения обломков повреждено 10 многоквартирных и пять частных домов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Отмечается, что в Гагаринском районе точечные повреждения зафиксированы в восьми многоэтажках, на Корабельной стороне - в двух. В квартирах разбиты окна, повреждены балконы. В частном секторе пробиты крыши, осколками посечены стены и фасады.

Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне… Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города написал Михаил Развожаев

В кафе на улице Репина взрывной волной выбило стекла. Получили повреждения четыре автомобиля.

В результате падения обломков произошло пять возгораний: горела трава у Ялтинского кольца и на Сапун-горе, лес в районе одного из СНТ, а также автомобиль в Гагаринском районе. В районе Рыбацкого причала осколки дрона перебили газовую трубу.

При атаке БПЛА женщина получила осколочные ранения брюшной полости, она в больнице.

Развожаев напомнил: в случае обнаружения обломков дрона не следует подходить к ним – это опасно. Необходимо незамедлительно позвонить по телефону экстренных служб 112.