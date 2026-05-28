Развожаев: дроны ВСУ повредили 55 домов в Севастополе Развожаев: 55 домов повреждены после атаки украинских БПЛА на Севастополь

Москва28 мая Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о повреждениях городской инфраструктуры в результате ночного обстрела ВСУ. Об этом он написал в мессенджере MAX.

По предварительной оценке, в ночь на 27 мая зафиксированы повреждения в 55 домах.

На утро 28 мая зафиксированы повреждения квартир в 23 МКД, а также повреждения в 22 частных домах сказано в публикации

На местах разрушений работают специалисты муниципальных комиссий: они проводят подомовые обходы, фиксируют повреждения и составляют акты.