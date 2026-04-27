Около 200 домов и 100 авто получили повреждения после атаки ВСУ на Севастополь

После атаки ВСУ на Севастополь точечный урон получили около 200 домов Около 200 домов и 100 авто получили повреждения после атаки ВСУ на Севастополь

Москва27 апр Вести.После атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля точечный урон получили около 200 домов во всех районах города, сообщает ТАСС.

Данные об ущербе привел директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

В 107 многоквартирных домах точечные повреждения (зафиксированы – ред.) практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и ... фасадные элементы сказано в сообщении

Еще в 79 частных домах повреждены фасады, крыши и окна.

По словам Краснокутского, повреждения получили около 100 автомобилей, 7 административных зданий, медицинский объект, а также сооружения 14 предприятий и организаций малого бизнеса, контактная сеть железной дороги и одна из остановок общественного транспорта.

Не исключено, что в ближайшие дни число заявок о повреждениях может увеличиться.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что массированная атака вражеских беспилотников, начиненных металлическими шариками, была необходима для запугивания горожан.

В результате удара один человек погиб, еще четверо пострадали.