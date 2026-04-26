Развожаев назвал цель ВСУ при массированной атаке на Севастополь Развожаев: целью массированной атаки ВСУ на Севастополь было запугивание горожан

Москва26 апр Вести.Массированная атака на Севастополь нужна ВСУ для запугивания горожан, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Одна из главных целей сегодня у врага – это запугать севастопольцев. Уверен, что это не получится. Потому что севастопольцы таким вызовам противостоять умеют подчеркнул глава города в своем Telegram-канале

Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 26 апреля, воскресенье. Противник применил ударные БПЛА с металлическими шариками. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Развожаев призвал местных жителей вступать в отряд "Севастополь", созданный для обороны города.