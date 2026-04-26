Развожаев призвал жителей Севастополя вступать в отряд для обороны города Развожаев призвал севастопольцев записываться в отряд для обороны города

Москва26 апр Вести.Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей Севастополя вступать в одноименный отряд, созданный для обороны города от вражеских атак. Сообщение он разместил в мессенджере MAX.

Я обращаюсь ко всем, кто готов защищать Севастополь. Сейчас идет оборона города. И наш отряд стоит на защите Севастополя наряду с силами ПВО и Черноморского флота… Задач сейчас много, поэтому мы объявляем набор новых бойцов! написал глава города

Отряд был сформирован в декабре 2023 года по указанию президента России Владимира Путина. С того времени его численность значительно увеличилась. Бойцы проходят серьезную подготовку и круглосуточно несут вахту.

Севастополь подвергся массированной атаке в ночь на 26 апреля, воскресенье. Противник применил ударные БПЛА с металлическими шариками. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Повреждены более 30 многоквартирных и 15 частных домов.