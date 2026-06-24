Развожаев: ситуацию с топливом и светом в Севастополе решат, но не так скоро

Развожаев: Севастополь преодолеет все трудности, нужны выдержка и терпение Развожаев: ситуацию с топливом и светом в Севастополе решат, но не так скоро

Москва24 июн Вести.Трудности с топливом и энергоснабжением в Севастополе из-за атак врага будут преодолены, хотя и не так скоро, как хотелось бы. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, враг пытается сделать жизнь в Севастополе невыносимой, начав с нарушения поставок бензина, а теперь предпринимая сосредоточенные атаки на энергетическую инфраструктуру.

Я прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Ресурсы есть, понимание, как ликвидировать ту или иную ситуацию, есть. Также продолжаем вместе с федеральным штабом и с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным заниматься вопросами поставок и наращивания поставок топлива. Поэтому все эти трудности мы обязательно преодолеем сказал губернатор

Севастопольцев он попросил набраться терпения и доверять только официальной информации.

Потому что, конечно, самая главная цель этих атак - в том числе и медийный эффект, это восторги, это разжигание паники и так далее, и так далее. Этого мы, конечно, позволить врагу не можем отметил Развожаев

Губернатор призвал севастопольцев максимально выполнять требования безопасности.

В ближайшие недели две-три легче однозначно не станет, поэтому надо настраиваться на то, что первое — максимально выполнять требования безопасности. Все, что по возможности предписывается с точки зрения укрытия во время воздушной тревоги и личной безопасности, внимательности, того, чтобы следить за своими детьми, где они находятся в какой момент. Все это надо делать, надо быть собранными подчеркнул губернатор

По его словам, введенные ограничения в вечернее время также должны быть понятны жителям города.

Понятно, что в определенное время семьи должны собираться дома и понимать, что это более безопасный способ, хотя, конечно, лето, и хочется гулять там по набережным и по паркам нашим замечательным. Но пока такой период. И очевидно, что эту cитуацию мы обязательно преодолеем, но не так скоро, как хотелось бы. Поэтому в ближайшие месяц, я думаю, ситуация будет варьироваться в этих параметрах сказал Развожаев

Минувшей ночью и этим утром во время отражения атак ВСУ на Севастополь пострадали два человека. По словам Развожаева, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ, во время которой было уничтожено 70 БПЛА противника.