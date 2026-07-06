В Севастополе восстановили подачу электроэнергии в большинство жилых домов

Губернатор Севастополя сообщил о возвращении света в дома горожан В Севастополе восстановили подачу электроэнергии в большинство жилых домов

Москва6 июл Вести.В Севастополе энергетики восстановили электроснабжение в большинстве жилых домов после временных отключений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По его словам, специалистам удалось перезапитать практически все объекты по резервным схемам. Подключение оставшихся потребителей будет проводиться поэтапно после снятия ограничений системным оператором.

В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя написал Михаил Развожаев

Губернатор попросил жителей не включать одновременно мощные приборы, чтобы избежать перегрузки сетей. Нагрузку следует наращивать постепенно для стабилизации системы.

Развожаев также предупредил, что в течение дня возможны временные ограничения подачи электричества для предотвращения аварий во всей энергосистеме. Графики отключений при необходимости будут публиковать в канале "Севастопольэнерго". Отключения будут точечными.

В ночь на понедельник, 6 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город временно остался без электроснабжения в результате атаки Вооруженных сил Украины.