Попавшим под временные ограничения жителям Севастополя вернули электричество В Севастополе восстановили электроснабжение после временных ограничений

Москва26 июн Вести.В Севастополе вернули электричество потребителям, попавшим под временные ограничения. Об этом 26 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев в MAX.

Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не включать сразу все мощные электроприборы, чтобы дать системе стабилизироваться. По его словам, нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно.

Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения… Благодарю всех за терпение. Наши энергетики работали круглосуточно и делали все возможное в этих непростых условиях говорится в сообщении Развожаева

По словам губернатора, из-за аварийного повреждения в электросетях "Севастопольэнерго" частично без света остаются потребители с улиц Молодых Строителей, Тараса Шевченко, Александра Косарева. Специалисты подключают их на резервную линию электропередачи. К этим жителям электричество вернется примерно через два часа после отмены сигнала воздушной тревоги.