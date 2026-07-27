Электроснабжение большинства потребителей восстановлено в Севастополе Развожаев: в Севастополе восстановили электроснабжение большинства потребителей

Москва27 июл Вести.В Севастополе по временной схеме восстановлено электроснабжение большинства потребителей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ограничения вводились из-за перегруза электросетей, благодаря им далось избежать аварии во всей системе Крыма.

Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено по временной схеме. Десятки людей трудились всю эту ночь, чтобы это стало возможным отметил глава города в мессенджере МАХ

При этом он добавил, что дефицит мощности сохраняется, поэтому полностью уйти от отключений пока не представляется возможным.