Москва21 июнВести.За пределами Севастополя решили проблему с перегрузом электрических сетей. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере МАХ.
Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидированговорится в сообщении
По информации губернатора, специалисты включают объекты генерации, поэтому в большинстве районов энергоснабжение уже есть.
Ранее сообщалось, что власти Севастополя ввели график отключения электроэнергии для ликвидации перегруза электрических сетей.