Развожаев: проблема с перегрузом сетей за пределами Севастополя решена

В большинстве районов Севастополя есть свет после ликвидации перегруза сетей Развожаев: проблема с перегрузом сетей за пределами Севастополя решена

Москва21 июн Вести.За пределами Севастополя решили проблему с перегрузом электрических сетей. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере МАХ.

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован говорится в сообщении

По информации губернатора, специалисты включают объекты генерации, поэтому в большинстве районов энергоснабжение уже есть.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя ввели график отключения электроэнергии для ликвидации перегруза электрических сетей.