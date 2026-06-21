Москва21 июнВести.В Севастополе в полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей. Об этом в MAX сообщила пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
Электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объемеговорится в сообщении
Ранее компания сообщала о временном отключении электроснабжения у ряда потребителей. Также губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города введен график временного отключения потребления электроэнергии.