Энергетики в полном объеме восстановили электроснабжение в Севастополе

В Севастополе электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме Энергетики в полном объеме восстановили электроснабжение в Севастополе

Москва21 июн Вести.В Севастополе в полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей. Об этом в MAX сообщила пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".

Электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме говорится в сообщении

Ранее компания сообщала о временном отключении электроснабжения у ряда потребителей. Также губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города введен график временного отключения потребления электроэнергии.