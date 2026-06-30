В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе

Москва30 июн Вести.В Севастополе сняли режим временного отключения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Режим временного ограничения электроснабжения снят. Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован. Сейчас постепенно электроснабжение будет восстановлено написал глава города в мессенджере MAX

Он попросил местных жителей не включать все электроприборы одновременно, чтобы избежать повторной перегрузки сети.

График временного отключения электроснабжения был введен, чтобы не допустить аварий во всей энергосистеме.