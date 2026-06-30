В Севастополе во вторник ввели график временного отключения электроснабжения В Севастополе ввели график временного отключения электричества

Москва30 июн Вести.В Севастополе 30 июня, во вторник, ввели график временного отключения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе с 10.00 до 12.00 вводится режим временного ограничения электроснабжения написал глава города в мессенджере MAX

Он добавил, что речь идет о вынужденной мере, необходимой для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей системе.

Отключение будет осуществляться в две очереди и коснется Ленинского, Гагаринского и Балаклавского районов.