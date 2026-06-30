Москва30 июнВести.В Севастополе 30 июня, во вторник, ввели график временного отключения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе с 10.00 до 12.00 вводится режим временного ограничения электроснабжениянаписал глава города в мессенджере MAX
Он добавил, что речь идет о вынужденной мере, необходимой для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей системе.
Отключение будет осуществляться в две очереди и коснется Ленинского, Гагаринского и Балаклавского районов.