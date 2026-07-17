В Севастополе усложнилась ситуация с электричеством Развожаев: ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась

Москва17 июл Вести.В Севастополе усложнилась ситуация с электричеством, в городе возможны дополнительные отключения света для стабилизации энергосистемы всего полуострова. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Уважаемые севастопольцы! Ситуация с электричеством в городе усложнилась. Системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова… Команды приходят от системного диспетчера в реальном времени, поэтому точных графиков сейчас просто не существует написал глава города в мессенджере МАХ

Он добавил, что в первую очередь электричеством обеспечиваются больницы, насосные станции и другие социальные и инфраструктурные объекты. Сейчас энергетики решают задачу о переходе на режим "2 часа со светом – 6 часов без".