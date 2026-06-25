Развожаев: в Севастополе наблюдаются перебои со связью Развожаев: в Севастополе работает порядка 60% базовых станций связи

Москва25 июн Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил в своем канале в мессенджере MAX перебои со связью в городе.

Он рассказал, что работа базовых станций напрямую зависит от электричества. Сейчас в городе работает порядка 60% от их общего количества.

Когда отключают свет — обеспечивается резервное питание, этого резерва хватает в среднем на четыре часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов сказал Развожаев

Он попросил население сохранять спокойствие и доверять только официальным данным. Власти делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.