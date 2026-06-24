Развожаев: электричество в Севастополе дадут с 20.00 до 21.00 Электроснабжение в Севастополе восстановят к 21.00

Москва24 июн Вести.Свет в домах жителей Севастополя появится ориентировочно в промежутке с 20.00 до 21.00. В настоящее время энергетики завершают восстановительные работы на поврежденных объектах инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Наши энергетики завершают работы по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры. Мы выходим на финишную прямую, и свет в домах ориентировочно появится в период с 20.00 до 21.00 написал Михаил Развожаев

Глава города обратился к жителям с просьбой не включать все электроприборы одновременно, когда электричество вернется. После долгого перерыва резкий скачок нагрузки может спровоцировать новые аварии. Технику лучше подключать постепенно.

Губернатор поблагодарил горожан за понимание и терпение.