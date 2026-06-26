Развожаев: электроснабжение в Севастополе могут восстановить к 18.00

Ремонтные работы на электросетях в Севастополе закончат примерно к 18.00 Развожаев: электроснабжение в Севастополе могут восстановить к 18.00

Москва26 июн Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в MAX, что энергетики смогут завершить ремонтные работы на сетях в Севастополе к вечеру пятницы.

Ранее он сообщил, что из-за массированной атаки беспилотников на город специалистам не удалось до утра восстановить электроснабжение: минувшей ночью только на подступах к Севастополю были сбиты почти 70 БПЛА.

Также к настоящему часу сохраняются перебои с водой, в частности, сложности с напором испытывает Гагаринский район.

Если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов... Это позволит стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение ориентировочно к 18.00 сказано в сообщении

После этого начнется постепенное включение сопутствующей инфраструктуры, в том числе стабильное снабжение города водой.