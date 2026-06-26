Москва26 июнВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в MAX, что энергетики смогут завершить ремонтные работы на сетях в Севастополе к вечеру пятницы.
Ранее он сообщил, что из-за массированной атаки беспилотников на город специалистам не удалось до утра восстановить электроснабжение: минувшей ночью только на подступах к Севастополю были сбиты почти 70 БПЛА.
Также к настоящему часу сохраняются перебои с водой, в частности, сложности с напором испытывает Гагаринский район.
Если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов... Это позволит стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение ориентировочно к 18.00сказано в сообщении
После этого начнется постепенное включение сопутствующей инфраструктуры, в том числе стабильное снабжение города водой.