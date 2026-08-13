Москва13 авгВести.В Севастополе после ночной атаки беспилотников ВСУ, когда была повреждена часть энергетической структуры города, идет восстановление электроснабжения по временной схеме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Уже запитаны Корабельная сторона, центр города, Острякова, Хрусталева, Стрелецкая бухта, проспект Победы, Жидилова. Десятки энергетиков трудились всю эту ночь, чтобы это стало возможнымговорится в сообщении
Постепенное подключение электроэнергии будет продолжаться по согласованию с Черноморским региональным диспетчерским управлением, так как сохраняется дефицит мощности в энергосистеме Крыма.