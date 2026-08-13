После ночной атаки БПЛА в Севастополе восстанавливают электроснабжение

В Севастополе идет восстановление электроснабжения После ночной атаки БПЛА в Севастополе восстанавливают электроснабжение

Москва13 авг Вести.В Севастополе после ночной атаки беспилотников ВСУ, когда была повреждена часть энергетической структуры города, идет восстановление электроснабжения по временной схеме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Уже запитаны Корабельная сторона, центр города, Острякова, Хрусталева, Стрелецкая бухта, проспект Победы, Жидилова. Десятки энергетиков трудились всю эту ночь, чтобы это стало возможным говорится в сообщении

Постепенное подключение электроэнергии будет продолжаться по согласованию с Черноморским региональным диспетчерским управлением, так как сохраняется дефицит мощности в энергосистеме Крыма.