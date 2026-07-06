Развожаев: Севастополь остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ

Севастополь остался без света после атаки ВСУ на город Развожаев: Севастополь остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ

Москва6 июл Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на понедельник, 6 июля, сообщил о том, что город в результате атаки ВСУ остался временно без электроснабжения и призвал жителей не перегружать сеть, написал он в своем MAX-канале.

В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения пояснил чиновник

Он добавил, что социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Энергетики ведут восстановительные работы.

Развожаев призвал жителей не перегружать сеть и экономить заряд мобильных телефонов.