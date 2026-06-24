Развожаев: Севастополь остался без электроснабжения в результате атаки врага

Севастополь в результате атаки беспилотников остался без света Развожаев: Севастополь остался без электроснабжения в результате атаки врага

Москва24 июн Вести.Из-за атаки ВСУ на Севастополь город временно остался без электроснабжение, на объектах введен особый режим, сообщил в своем MAX-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения написал чиновник

Он добавил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений.

Кроме того, глава субъекта рекомендовал жителям экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, отключить на смартфонах фоновые приложения и уменьшить яркость экранов до минимума.

Также Михаил Развожаев попросил не перегружать сеть, не включать все электроприборы после того, как восстановят электроснабжение.

Губернатор подчеркнул, что противник рассчитывает на создание паники. Он призвал горожан сохранять спокойствие и помогать тем, кто рядом, особенно - пожилым людям.