Москва10 июл Вести.Подачу электричества в Севастополе временно ограничили. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в MAX.

Он уточнил, что эта мера вынужденная и что она нужна для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. В противном случае может произойти авария, которая повлияет на всю энергосистему.

По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения говорится в сообщении Развожаева

Губернатор уточнил, что отключать свет будут точечно по мере необходимости. Он призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием и по возможности снизить нагрузку на сеть.