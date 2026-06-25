В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе

Москва25 июн Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев привел данные о складывающейся в городе ситуации с электроснабжением.

По последней информации, в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Соответствующую команду дал диспетчер Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС").

Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме написал в мессенджере MAX руководитель субъекта

Почасового графика электроснабжения пока нет. После того, как он будет составлен, данные опубликует предприятие "Севастопольэнерго".

Михаил Развожаев подчеркнул, что отключения будут точечными и производиться по необходимости.

Также губернатор Севастополя попросил жителей отнестись к временным трудностям с пониманием, снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.

Ранее сообщалось, что специалистам удалось восстановить электроснабжение в большинстве жилых домов в Севастополе.