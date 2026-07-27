Развожаев: в Севастополе временно ограничено электроснабжение Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения в Севастополе

Москва27 июл Вести.В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, такая мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения уточнил глава Севастополя в мессенджере МАХ

Развожаев отметил, что график отключений света будет опубликован дополнительно. Также губернатор призвал жителей с пониманием отнестись к временным трудностям.