В Севастополе на фоне воздушной тревоги временно ограничено электроснабжение Развожаев: в Севастополе временно ограничено электроснабжение

Москва12 июл Вести.В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения проинформировал Развожаев в своем канале на платформе MAX

Губернатор Севастополя обратил внимание, что в интернете появились сообщения о якобы "взрыве" чего-то крупного в Севастополе, намекая на Балаклавскую ТЭС. "Это ложь", - подчеркнул Развожаев.

Ранее ночью 12 июля в Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за атаки со стороны вооруженных формирований киевского режима.