Воздушная тревога объявлена в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе объявлена воздушная тревога, работает ПВО Воздушная тревога объявлена в Крыму и Севастополе

Москва12 июл Вести.На территории Крыма и Севастополя объявлена тревога из-за воздушной атаки со стороны вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщают региональные власти в мессенджере MAX.

Внимание всем! Воздушная тревога! предупредил, в частности, жителей Севастополя губернатор Михаил Развожаев

В Крыму сообщение об опасности опубликовано в канале республиканского главка МЧС России.

Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО говорится в официальном канале ведомства

Жителям полуострова рекомендуют сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.