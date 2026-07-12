Москва12 июлВести.На территории Крыма и Севастополя объявлена тревога из-за воздушной атаки со стороны вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщают региональные власти в мессенджере MAX.
Внимание всем! Воздушная тревога!предупредил, в частности, жителей Севастополя губернатор Михаил Развожаев
В Крыму сообщение об опасности опубликовано в канале республиканского главка МЧС России.
Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВОговорится в официальном канале ведомства
Жителям полуострова рекомендуют сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.