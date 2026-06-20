В Крыму объявлена воздушная тревога, работает ПВО МЧС: беспилотная опасность объявлена в Крыму, работает ПВО

Москва20 июн Вести.На территории Крыма объявлена воздушная тревога в связи с угрозой беспилотной опасности. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации! говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно информации региональных служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX, вечером 20 июня воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена также в Волгоградской, Белгородской, Орловской областях и некоторых других регионах.