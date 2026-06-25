В Севастополе восстановлено электроснабжение в большинстве жилых домов Развожаев: в большинстве жилых домов Севастополя восстановлено электроснабжение

Москва25 июн Вести.В Севастополе восстановлено электроснабжение в большинстве жилых домов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Непосредственно восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23.00. Еще около часа потребовалось техническим специалистам, чтобы провести тестирование оборудования и осуществить поэтапный запуск системы… В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов уточнил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX

При этом губернатор обратился с просьбой к горожанам соблюдать осторожность: не включать сразу все мощные электроприборы.

Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась пояснил он

Вместе с тем Развожаев отметил, что восстановительные работы были затруднены и несколько раз прерывались из-за объявленной в городе воздушной тревоги в связи с атаками со стороны вооруженных формирований Украины.