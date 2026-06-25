Москва25 июнВести.В Севастополе восстановлено электроснабжение в большинстве жилых домов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Непосредственно восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23.00. Еще около часа потребовалось техническим специалистам, чтобы провести тестирование оборудования и осуществить поэтапный запуск системы… В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домовуточнил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX
При этом губернатор обратился с просьбой к горожанам соблюдать осторожность: не включать сразу все мощные электроприборы.
Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизироваласьпояснил он
Вместе с тем Развожаев отметил, что восстановительные работы были затруднены и несколько раз прерывались из-за объявленной в городе воздушной тревоги в связи с атаками со стороны вооруженных формирований Украины.