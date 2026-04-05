Москва5 апрВести.В Севастополе осколки сбитого беспилотника повредили одну из воздушных линий электропередачи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Уважаемые севастопольцы! В результате падения осколков от сбитого БПЛА повреждена одна из воздушных линий электропередачинаписал Михаил Развожаев
Отмечается, что без электричества остались Дальнее, Любимовка, Мекензиевы горы, Поворотное, Фруктовое, а также частный сектор на улице Богданова.
После отбоя воздушной тревоги бригады ремонтников приступят к восстановлению линии.
Глава региона поблагодарил жителей за понимание.