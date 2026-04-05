Осколки сбитого БПЛА повредили ЛЭП в Севастополе, обесточено несколько районов

Москва5 апр Вести.В Севастополе осколки сбитого беспилотника повредили одну из воздушных линий электропередачи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Уважаемые севастопольцы! В результате падения осколков от сбитого БПЛА повреждена одна из воздушных линий электропередачи написал Михаил Развожаев

Отмечается, что без электричества остались Дальнее, Любимовка, Мекензиевы горы, Поворотное, Фруктовое, а также частный сектор на улице Богданова.

После отбоя воздушной тревоги бригады ремонтников приступят к восстановлению линии.

Глава региона поблагодарил жителей за понимание.