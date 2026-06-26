Развожаев: на фоне атак БПЛА в Севастополе сохраняются перебои с водой и светом

Атаки БПЛА в Севастополе не позволили вовремя завершить ремонт на электросетях Развожаев: на фоне атак БПЛА в Севастополе сохраняются перебои с водой и светом

Москва26 июн Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за массированной атаки беспилотников на город специалистам не удалось до утра восстановить электроснабжение. Также сохраняются перебои с водой.

По словам губернатора, прошедшая ночь была крайне напряженной, практически все время действовал режим беспилотной опасности, из-за чего ремонтные бригады были вынуждены прерывать восстановительные работы. Только на подступах к Севастополю были сбиты почти 70 БПЛА.

В связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось, не удалось… Если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов сказано в сообщении губернатора в MAX

После этого начнется постепенное включение сопутствующей инфраструктуры. По словам Развожаева, это позволит стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение ориентировочно к 18.00.

Ночью электроэнергия была практически везде, удалось перезапитать большинство социальных объектов. Однако утром, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме, в городе введен режим временного ограничения электроснабжения.

Ситуация с водоснабжением стабилизируется после восстановления стабильного энергоснабжения. В данный момент сложности с напором воды испытывает Гагаринский район.

Все городские службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно устранить последствия ограничений.