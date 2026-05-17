Развожаев: атака ВСУ на Севастополь продолжается, сбиты 25 БПЛА ВСУ продолжают атаковать Севастополь, уже сбиты 25 дронов

Москва17 мая Вести.Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов, зафиксированы перебои с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в MAX.

В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города отметил он

Губернатор заявил, что сбитый БПЛА повредил высоковольтную линию, из-за чего в настоящее время могут наблюдаться перебои с электроснабжением.

Вместе с тем, по слова губернатора, ремонтно-восстановительные работы начнутся лишь после того, как будет снята беспилотная опасность. .