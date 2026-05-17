Москва17 маяВести.Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов, зафиксированы перебои с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в MAX.
Губернатор заявил, что сбитый БПЛА повредил высоковольтную линию, из-за чего в настоящее время могут наблюдаться перебои с электроснабжением.
Вместе с тем, по слова губернатора, ремонтно-восстановительные работы начнутся лишь после того, как будет снята беспилотная опасность. .