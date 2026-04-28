Москва28 апр Вести.За минувший вечер и ночь ВСУ предприняли три атаки на Севастополь. Силами противовоздушной обороны они были отражены, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Всего были уничтожены 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны, Инкермана и Балаклавском районе.

Пострадавших нет.

От осколков сбитых БПЛА пострадало два автомобиля. В одном из МКД разбито стекло на балконе. В трех частных домах разбито три окна, посечены фасады домов отметил глава субъекта

В районе Орловки из-за обломков сбитого дрона загорелась трава и кустарники на площади 200 "квадратов". Возгорание было ликвидировано.

Посаженный РЭБ БПЛА вывезен, все оставшиеся части сбитых БПЛА будут убраны и вывезены до 12.00 добавил Развожаев

Он также напомнил, что подходить к фрагментам БПЛА не следует.