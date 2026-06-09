Москва9 июн Вести.Над Севастополем расчеты ПВО, авиация и мобильные огневые группы сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Хесонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК написал Михаил Развожаев

В районе Монастырского шоссе в результате атаки БПЛА загорелся частный дом – ранен мужчина. В районе Ласпи падение дрона стало причиной возгорания леса – на месте работают сотрудники экстренных служб.