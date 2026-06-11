Развожаев: средства ПВО ликвидировали более 20 БПЛА над Севастополем

В Севастополе сбили больше 20 беспилотников Развожаев: средства ПВО ликвидировали более 20 БПЛА над Севастополем

Москва11 июн Вести.Средства противовоздушной обороны ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов в небе над Севастополем, об этом после полуночи 11 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Атака началась вечером 10 июня.

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. <...> Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент написал чиновник в личном канале МАХ

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет. О разрушениях жилых строений и объектов инфраструктуры также не сообщается.