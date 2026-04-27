Москва27 апр Вести.В Севастополе вечером 27 апреля силами расчетов ПВО и мобильных огневых групп ликвидировано 11 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительной информации, сбито 11 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны написал он в мессенджере MAX

Кроме того, по информации спасательной службы Севастополя, беспилотник был посажен средствами РЭБ на дорогу около остановки в микрорайоне Любимовки. Никто из людей не пострадал.

Обломки еще одного беспилотника упали на дорогу в районе улицы Софьи Перовской. В этом случае также обошлось без пострадавших.

Развожаев еще раз обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.