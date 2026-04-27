Развожаев сообщил о 14 уничтоженных над Севастополем БПЛА

Над Севастополем сбито 14 беспилотников, пострадавших нет Развожаев сообщил о 14 уничтоженных над Севастополем БПЛА

Москва27 апр Вести.Количество украинских беспилотников, ликвидированных над Севастополем вечером 27 апреля, увеличилось до 14, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее он сообщал об 11 уничтоженных аппаратах.

По его данным, дроны сбивали военные, расчеты ПВО и мобильные огневые группы.

Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Никто из людей не пострадал написал Развожаев в мессенджере MAX

Согласно информации спасательной службы Севастополя, в одном из частных домов в районе Учкуевки разбито окно, в районе Любимовки обломками упавшего БПЛА поврежден автомобиль.

Ранее губернатор сообщил, что в районе Любимовки на проезжую часть средствами РЭБ был посажен БПЛА, а в районе улицы Софьи Перовской обломки дрона упали на дорогу.