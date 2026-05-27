Развожаев: до 14 увеличилось число сбитых беспилотников в Севастополе

Четырнадцать БПЛА ликвидировано в небе над Севастополем Развожаев: до 14 увеличилось число сбитых беспилотников в Севастополе

Москва27 мая Вести.В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, число уничтоженных беспилотников над городом увеличилось до 14, сообщил в своем MAX-канале губернатор города Михаил Развожаев.

бито 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега написал градоначальник

Он призвал жителей и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности. По словам Развожаева, военные уничтожают вражеские БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.