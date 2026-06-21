Москва21 июнВести.В Севастополе российские военные продолжают отражать атаку украинских боевиков — уничтожены еще 4 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районенаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, никто из людей не пострадал.
Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают работу. Уничтожение вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.
Согласно сообщениям Развожаева, всего с начала суток в регионе уничтожены 15 украинских БПЛА.