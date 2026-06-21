Еще 4 БПЛА сбиты в небе над Севастополем при отражении украинской атаки

Еще 4 украинских БПЛА сбиты в небе над Севастополем Еще 4 БПЛА сбиты в небе над Севастополем при отражении украинской атаки

Москва21 июн Вести.В Севастополе российские военные продолжают отражать атаку украинских боевиков — уничтожены еще 4 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, никто из людей не пострадал.

Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают работу. Уничтожение вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.

Согласно сообщениям Развожаева, всего с начала суток в регионе уничтожены 15 украинских БПЛА.