Развожаев: 5 БПЛА уничтожены в Севастополе Российские военные уничтожили 5 вражеских БПЛА в Севастополе

Москва21 июн Вести.В Севастополе российские военные продолжают отражать атаку украинских боевиков — уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ) продолжают отражать вражескую атаку. Уничтожение БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

Незадолго до этого глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате террористических действий ВСУ на Керченском полуострове 4 мирных жителя погибли, 28 пострадали. Также ночью 21 июня враг атаковал паром "Панагия" на Керченской переправе — погиб один человек, еще один – ранен. Кроме того, после атаки БПЛА загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка.