Развожаев: силы ПВО отразили четыре атаки ВСУ, сбито более 25 беспилотников

Над Севастополем за ночь и утро уничтожено более 25 дронов беспилотников Развожаев: силы ПВО отразили четыре атаки ВСУ, сбито более 25 беспилотников

Москва13 июн Вести.Над Севастополем минувшей ночью и утром силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы сбили более 25 украинских дронов. Отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Минувшей ночью и утром наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ. Сбито больше 25 БПЛА написал Михаил Развожаев

При этом зафиксированы повреждения окон в двух квартирах на проспекте Генерала Острякова. Также пострадала машина в Гагаринском районе.

Информации о пострадавших не поступало.

Глава города напомнил о правилах безопасности: при обнаружении обломков БПЛА нельзя подходить к ним, нужно немедленно звонить по номеру 112.